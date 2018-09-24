Два испанских аэропорта попали в число лидеров по задержкам рейсов в Европе

В августе число задержек рейсов в европейских аэропортах выросло на 64% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Задержек в пути стало вдвое больше, в то время как в аэропортах на протяжении летних месяцев их количество оставалось на прежнем уровне.
В числе 20 комплексов, где было зарегистрировано наибольшее количество задержек, два испанских аэропорта, а также Центр управления воздушного транспорта Барселоны, который занял шестое место. Аэропорт Пальмы оказался на 11 месте, Барселона-Эль-Прат – на 16.
Согласно доклада Евроконтроля, рост пассажиропотока в Европе в августе соответствовал прогнозам и составил 3,5%. 31 августа было зарегистрировано рекордное для европейской сети количество рейсов – 36 966.
Непунктуальность при организации потоков воздушного движения связывают с различными факторами, в том числе с ограниченными возможностями персонала или климатическими условиями. Так, в испанских аэропортах на задержки повлияли грозы.Темы: Туризм