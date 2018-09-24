Два испанских аэропорта попали в число лидеров по задержкам рейсов в Европе

В августе число задержек рейсов в европейских аэропортах выросло на 64% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Задержек в пути стало вдвое больше, в то время как в аэропортах на протяжении летних месяцев их количество оставалось на прежнем уровне.