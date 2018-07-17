Для жителей Балеарских и Канарских островов билеты Vueling подешевели на 75%

С 16 июля у авиалинии Vueling начали действовать скидки на билеты, приобретаемые резидентами Балеарских и Канарских островов через сайт компании. У жителей архипелагов появилась возможность купить билеты со скидкой 75%, а в случае с многодетными семьями при определённых условиях она может достигать 85%.

В авиакомпании сообщили, что таким образом она исполнила свои обязательства перед правительством, которое установило сроки для введения такой программы. Руководство Vueling отметило, что для жителей островов большое значение играет вопрос мобильности, в связи с чем услуга была внедрена в кратчайшие сроки, несмотря на сопутствующие сложности.