Для поездок по Форментере на машине понадобится специальное разрешение

Начиная с лета 2019 года, любой человек, который собирается привезти на Форментеру автомобиль или мотоцикл, должен будет получить предварительное разрешение в администрации острова.

В туристический сезон численность населения на острове возрастает до 47 тысяч человек, включая местных жителей, туристов и работников туристического сектора. Общая протяжённость дорог Форментеры составляет 38,5 км, и в самые популярные месяцы по ним ездит около 30 тысяч автомобилей, в связи с чем местная полиция выступила с предложением разгрузить дорожную сеть. Чрезмерное количество автотранспорта также вызывает беспокойство экологов.

Регламент, в котором будет установлено предельно допустимое количество транспортных средств на острове в туристический сезон, планируется согласовать в конце 2018 - начале 2019 года. Новые правила коснутся также желающих арендовать транспортное средство. В настоящее время на Форментере зарегистрировано 10 тысяч автомобилей, принадлежащих жителям острова, ещё 10 тысяч приходятся на автопарк компаний, предоставляющих услуги проката.