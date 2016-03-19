Дэвид Кэмерон снова собирается в отпуск на Канары

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон в очередной раз проведет пасхальные каникулы на испанском острове Лансароте, сообщают местные СМИ. По предварительным данным, он вылетит на один из островов Канарского архипелага 24 марта рейсом лоукостера Ryanair.

В прошлый раз Кэмерон посетил Лансароте в 2014 году вместе с женой Самантой и детьми Нэнси, Артуром и Флоренс. У родителей его супруги на острове есть летний дом.

Испания – излюбленное отпускное направление семейства Кэмерон: с того момента, как премьер-министр вступил в должность, они посетили Майорку, Ибицу и Лансароте. Кроме того, в апреле 2011 года семья отправилась в небольшой отпуск в Гранаду, чтобы отметить 40-й день рождения Саманты.

В свой последний визит на Лансароте, знаменитый своими черными вулканическими песками, Кэмероны останавливались в сельской гостинице Casa Tomarén – отреставрированной вилле XVIII века, где проводятся йога-ретриты. Впрочем, по сведениям приближенных к изданию El Mundo источников, в этот раз премьер и его домочадцы остановятся в одном из отелей популярной курортной зоны Плайя-Бланка.

Представители офиса Кэмерона пока не подтверждают эту информацию. "Мы не стали бы разглашать планы премьер-министра столь заблаговременно", - отметил его пресс-секретарь. "Подобные сведения обычно предоставляются в начале новой недели", - добавил он.

Во время прошлого отпуска на Лансароте Кэмерон занимался серфингом. Отдых оказался несколько омрачен укусом медузы, который он получил на пляже Аррьета.