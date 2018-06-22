CNN включил нудистский пляж в Испании в список лучших в мире

С приходом лета американский телеканал CNN составил список лучших нудистских пляжей мира, в который попал один на острове Ибица.

Пляж Es Cavallet занял седьмое место в рейтинге, который возглавляет калифорнийский Black's Beach.

Es Cavallet официально считается нудистским. Всего в Испании более 400 пляжей, где от отдыхающих не требуют надевать купальный костюм.

Пляж на Ибице отмечен, среди прочего, за красоту природы. Он окружён дюнами и небольшим зелёным поясом растительности. Северная часть пляжа считается популярной среди знаменитостей, которые нередко посещают рестораны в этом районе. Южную часть пляжа обычно занимают представители ЛГБТ-сообщества.

Летом пляж славится расслабленной атмосферой, вечеринками, электронной музыкой и коктейлями.