Что можно забирать из гостиничного номера, а что - нет?

Постояльцы отелей нередко забирают из номеров "сувениры": от банных принадлежностей до предметов интерьера. Испанское издание ABC выяснило, что на самом деле можно безнаказанно увезти с собой, а что - нельзя. И что за это будет…

Часть предметов, которые предоставляются постояльцам, включены в стоимость номера и их можно забрать с собой. В их число входят предметы личной гигиены, которые выдаются в небольших упаковках и бутылочках, ручки и блокноты с логотипом отеля, тапочки и пакеты. Однако следует иметь в виду, что тканевые мешки предназначены исключительно для прачечной и должны остаться в отеле. Разрешается забирать конфеты, сладости и сухофрукты, которые представляют собой комплимент от гостиницы.

Из отеля нельзя увозить полотенца и халаты. Из-за того, что эти предметы постоянно пропадают из номеров, на них всё чаще устанавливают маячки. Также кражей считается присваивание книг, журналов, настольных игр, вешалок, пультов, подушек и любых предметов мебели или интерьера, находящихся в номере.

В соответствии с испанским законодательством мелкие кражи предметов, стоимость которых не превышает 400 евро, караются штрафами, размер которых варьируется в зависимости от суммы ущерба. Если сумма украденного превышает 400 евро, виновным может грозить тюремное заключение сроком от 6 до 18 месяцев.