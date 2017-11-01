Число иностранных туристов в Испании выросло более чем на 10%

За первые 9 месяцев года Испания приняла более 66,1 миллиона зарубежных туристов, что на 10,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщают информационные агентства страны со ссылкой на данные опроса Frontur, опубликованные Национальным институтом статистики (INE).

В сентябре число иностранных гостей в Испании выросло на 11,4% в среднегодовом выражении и достигло отметки в 8,8 миллиона. Большинство из них отправилось на Балеарские острова (22,7%), в Каталонию (22,5%) и Андалусию (14,8%).

Основную массу международных туристов в первые 9 месяцев года – 27%, или 15,4 миллиона человек - составили граждане Великобритании. За ними следуют немцы (14%, 9,6 миллиона человек), французы (9,3 миллиона), жители скандинавских стран (6,7%, 4,43 миллиона), итальянцы (5,1%, 3,4 миллиона) и нидерландцы (4,5%, 3 миллиона человек). Особенно заметным оказался рост числа гостей из Бельгии (+27,9%), США (+41,5%) и вышеупомянутых стран Скандинавии (+23,7%).

Среди регионов первое место по количеству принятых туристов заняла Каталония (более 15,7 миллиона человек, +7,8% в среднегодовом выражении). Вторую строчку рейтинга занимают Балеары (12,3 миллиона, +6,6%), а третью – Канарские острова (10,4 миллиона, +8,7%). За ними следуют Андалусия (9,32 миллиона, +10,4%), Валенсия (7,2 миллиона, +16,5%) и Мадрид (более 5 миллионов, +17,3%).

Основная масса туристов в первые три квартала года прилетала в Испанию на самолете (53,68 миллиона человек, +12,2%). Число путешественников, попавших на ее территорию через порты, по трассам и на поезде выросло на 13,3%, 0,2% и 6,2% соответственно.

Что касается размещения, то самой популярной его разновидностью оказалось рыночное проживание (52,7 миллиона туристов, +10%), а именно отели и туристические апартаменты. Число бронирований в гостиницах выросло на 6,9%, а в съемном жилье – на 23,6%. В остальных категориях показатель роста составил 20,8%.

Количество туристов, прибывших в Испанию без готового турпакета, выросло на 12,7% и составило 46,7 миллиона человек. В свою очередь, спланированный и организованный отдых предпочли 19,3 миллиона туристов (+4,1%). Число туристов, остающихся в стране на 2-3 ночи, выросло на 21,1%, на 4-7 ночей – на 10,1%, на 8-15 ночей – на 2,7%, а на 15 ночей и более – на 8%. В целом в сентябре средняя продолжительность визита составила от 4 до 7 ночей.