В период с 1 по 25 октября число бронирований авиабилетов в Каталонию сократилось на 22%, сообщают информационные агентства Испании со ссылкой на данные валенсийской компании ForwardKeys. Ее аналитики ежедневно изучают 17 миллионов подобных операций по всему миру.

"Политические беспорядки внутри страны почти всегда отпугивают туристов, и именно это и происходит сейчас в Каталонии: количество бронирований билетов на следующие в регион международные авиарейсы рухнуло на 22%", - отметил исполнительный директор ForwardKeys Оливье Ягер. По мнению эксперта, эти тенденции отразятся и на других районах Испании, так как многие туристы, призжающие в Каталонию, путешествуют по всей стране. "Если кризис усугубится, боюсь, мы увидим еще одно снижение количества бронирований", - подчеркнул Ягер. Специалисты считают подобную динамику серьезным поводом для беспокойства в стране, где на долю туризма приходится около 14% ВВП.