Четверо из десяти участников энсьерро в Памплоне – иностранцы

В 2018 году среднее количество участников энсьерро на празднике Сан-Фермин установилось на уровне 1764 в день, на 376 меньше чем в прошлом году. При этом доля иностранцев осталась почти неизменной – 38%.

Мэрия Памплоны представила статистику по энсьерро, составленную на основе опросов, которые проводились на протяжении всей праздничной недели. Сохранилась тенденция прошлых лет к снижению количества участников, в том числе тех, кто принимает участие в забеге впервые.

Доля постоянных участников составляет 27%. В прошлом году она находилась на уровне 24% , а четыре года назад едва достигала 15%. Треть опрошенных заявили, что участвуют в энсьерро время от времени, а 43% оказались новичками.

В восьми энсьерро 2018 года в общей сложности приняло участие 14 110 человек, на 21% меньше по сравнению с прошлым фестивалем.

18% участников забегов – жители Памплоны, 4% приехали из других городов Наварры, 39% – из других частей Испании. Среди иностранцев больше всего жителей США (19%), австралийцев и новозеландцев (4%), латиноамериканцев (3%), французов (3%) и британцев (2%). 7% приходятся на жителей других стран. При этом выяснилось, что французы и британцы в наименьшей степени соблюдают правила энсьерро.

70% участников – люди в возрасте до 35 лет. Всего 6% составляют женщины.