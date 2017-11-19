"Черная пятница": краткий путеводитель по испанским магазинам

  • Новости
    • Недвижимость
      • Испанский банк распродает квартиры по 50-70 тыс. евро
      • Испанский сектор элитной недвижимости переживает лучший за многие годы период
      • В Испании началась распродажа банковской недвижимости со скидками до 40%
      • Дизайнер из Валенсии спроектировал необычную студию под мостом
      • Цены на недвижимость в Испании могут вырасти на 3% до конца года
    • Туризм
      • На северо-западе Испании побит температурный рекорд
      • La Vanguardia / Опасный трюк с акулами в аквариуме Барселоны
      • В Буньоле готовятся к юбилейной Томатине
      • La Vanguardia / Барселона и нудисты
      • Толедо - новая гастрономическая столица Испании
      • Праздник перегона скота в Мадриде
      • Мегаполис и дикая природа: кит у побережья Барселоны
      • Виртуальная экскурсия по будущему парку Ferrari в Таррагоне
      • Майорка в снегу
      • Renfe анонсирует распродажу билетов на поезда AVE по 25 евро
      • Из Барселоны в Сьюдаделу можно будет добраться на пароме Trasmediterránea
      • В аэропортах Барселоны, Мадрида и Бильбао - самые дорогие в Испании парковки
    • Бизнес
      • Агентство Fitch снизило рейтинг Испании на две ступени
      • Moody’s: конфликт в Каталонии ставит под угрозу рейтинг Испании
      • Уровень дефицита в Испании оказался самым высоким среди стран ЕС
      • Оборот ресторанного бизнеса в Испании в августе вырос на 4,1%
    • Спорт
      • Испанская полиция активно готовится к приезду российских футбольных фанатов
    • Политика
      • Рахой: Ана Ботелья была бы «великолепным» мэром Мадрида
    • Происшествия
      • В Аликанте обезврежена банда, грабившая дома и автомобили
      • La Vanguardia / Игуалада: взрыв на химзаводе
      • Castellón confidencial / Стычка между сторонниками и противниками корриды
      • Манчестер: испанцы устроили потасовку в автобусе
      • Antena 3 / Землетрясение в Испании
      • У берегов Валенсии перехвачена лодка с 289 кг кокаина
      • Малага: наркотрафиканты разгружают марихуану на пляже
      • Энсьерро с огромными мячами закончился для двух участников госпитализацией
      • В Мадриде активизировались латиноамериканские банды
      • В Жироне полторы сотни автомобилей пострадали от рук хулиганов
      • На юго-западе Тенерифе зафиксировано землетрясение силой 4 балла
      • В Мадриде началась бессрочная забастовка мусорщиков
    • Культура
      • Каталония попрощалась с корридой
    • Общество
      • В Барселоне появилась организация, оказывающая помощь грузинским эмигрантам
      • Зоопарк на Майорке уличили в избиении дельфинов
      • Барселона: минута молчания в память о жертвах теракта
      • Барселона: митинг за единую Испанию
    • Наука
      • Невропатолог из Мадрида советует страдающим болезнью Паркинсона читать вслух и петь
    • Русская Испания
      • El Mundo: русские не дают дешеветь элитной испанской недвижимости
      • Открыта регистрация на I Русско-испанский конгресс женщин-предпринимателей
    • В мире
      • Во Франции раскритиковали испанский законопроект об абортах
  • Люди
    • А
      • Аснар Хосе Мария
    • Б
      • Ботелья Ана
    • В
      • Хосе Игнасио Верт
    • Г
      • Пау Гасоль
    • Д
      • Хорхе Фернандес Диас
    • Е
      • Адам Езерский
    • Ж
      • Жене Марк
    • З
    • И
      • Хуан Хосе Ибаррече
    • Й
      • Йон Сантакана
    • К
      • Мигель Ариас Каньете
    • Л
      • Летисия Ортис
    • М
      • Кристобаль Монторо
    • Н
      • Рафаэль Надаль
    • О
      • Мигель Ордоньес
    • П
      • Луис Фелипе Фернандес де ла Пенья
    • Р
      • Рахой Мариано
    • С
      • Хосе Луис Родригес Сапатеро
    • Т
      • Баронесса Тиссен
    • У
      • Иньяки Урдангарин
    • Ф
      • Давид Феррер
    • Х
      • Хуан Карлос I
    • Ц
      • Цывьян Леонид
    • Ч
      • Денис Черышев
    • Ш
      • Ирина Шейк
    • Щ
    • Э
      • Жорди Эреу
    • Ю
      • Патрисия Юрена Родригес
    • Я
      • Яровенко Наташа
  • Города
  • Видео
    • Интервью
      • Реклама
        • Партнеры
          Новости Испании » Новости » Туризм » "Черная пятница": краткий путеводитель по испанским магазинам

          "Черная пятница": краткий путеводитель по испанским магазинам

          08:55 20.11.2017

          Магазины Испании готовятся к "Черной пятнице", любимому жителями страны празднику шопинга, когда они пользуются специальными предложениями для покупки подарков к Рождеству. 24 ноября многие марки предложат скидки на свои товары как в обычных, так и в онлайн-магазинах. Действовать они будут всего 24 часа. Впрочем, с каждым разом все больше компаний продлевает акцию до "Киберпонедельника", который в этом году выпадает на 27 ноября. Газета 20 Minutos составила дала ряд полезных советов по выгодному шопингу для тех, кто планирует основательные закупки на акциях.

          Так, торговая сеть Carrefour уже сообщила о своих планах по снижению цен на компьютерную технику, одежду, бытовые товары, продукты и путешествия. Скидки на них будут действительно впечатляющими. 

          Универмаги El Corte Inglés также готовят покупателям приятные сюрпризы. Скидки на технику могут достигать 60%. Окончательный список товаров по сниженным ценам будет представлен непосредственно в день распродажи. 

          Не отстают и магазины Fnac, клиентов которых ждут особые предложения в сфере культуры и технологий. На сайте компании опубликовано объявление о том, что в "Черную пятницу" акция будет действовать как в оффлайне, так и в Интернет-магазине. Покупателей ждет подборка товаров по лучшим ценам. 

          В магазине электроники MediaMarkt, в свою очередь, специальные предложения станут доступными уже 23 ноября. Почти на неделю будут снижены цены на игры и приставки, телевизоры, смартфоны, товары для быта, компьютеры и фототехнику. 

          Бренд Zara уже представил свое предложение по случаю "Черной пятницы" в США, но пока сохраняет интригу и не разглашает свои планы для испанского рынка. В прошлом году в этот день на сайте действовали скидки до 20%. 

          Марка Mango также присоединилась к акции и намерена предложить своим клиентам одежду и аксессуары на 30% дешевле обычного. 

          В спортивном магазине Sport Zone в прошлом году некоторые товары продавались со скидками до 50%. Точные планы на этот год пока не публиковались. 

          В течение всей недели с 20 по 25 ноября шведский гигант IKEA снизит цены на широкий ассортимент товаров, обеспечив покупателям скидки в размере до 50%, а в для продукции, не относящейся к категориям мебели или декора, эта цифра может достигать 60%. В Leroy Merlin особые предложения будут действовать с 17 по 26 ноября во всех секциях, однако пока не уточняется ни размер скидок, ни товары, на которые они будут распространяться.

          Темы: Туризм

          Комментарии


          Социальные комментарии Cackle
          Видео
          Барселона: митинг за единую Испанию Все видео
          Facebook

          Новости Испании в Яндексе
          Noticia.ru 2011 - 2017