"Черная пятница": краткий путеводитель по испанским магазинам

Магазины Испании готовятся к "Черной пятнице", любимому жителями страны празднику шопинга, когда они пользуются специальными предложениями для покупки подарков к Рождеству. 24 ноября многие марки предложат скидки на свои товары как в обычных, так и в онлайн-магазинах. Действовать они будут всего 24 часа. Впрочем, с каждым разом все больше компаний продлевает акцию до "Киберпонедельника", который в этом году выпадает на 27 ноября. Газета 20 Minutos составила дала ряд полезных советов по выгодному шопингу для тех, кто планирует основательные закупки на акциях.

Так, торговая сеть Carrefour уже сообщила о своих планах по снижению цен на компьютерную технику, одежду, бытовые товары, продукты и путешествия. Скидки на них будут действительно впечатляющими.

Универмаги El Corte Inglés также готовят покупателям приятные сюрпризы. Скидки на технику могут достигать 60%. Окончательный список товаров по сниженным ценам будет представлен непосредственно в день распродажи.

Не отстают и магазины Fnac, клиентов которых ждут особые предложения в сфере культуры и технологий. На сайте компании опубликовано объявление о том, что в "Черную пятницу" акция будет действовать как в оффлайне, так и в Интернет-магазине. Покупателей ждет подборка товаров по лучшим ценам.

В магазине электроники MediaMarkt, в свою очередь, специальные предложения станут доступными уже 23 ноября. Почти на неделю будут снижены цены на игры и приставки, телевизоры, смартфоны, товары для быта, компьютеры и фототехнику.

Бренд Zara уже представил свое предложение по случаю "Черной пятницы" в США, но пока сохраняет интригу и не разглашает свои планы для испанского рынка. В прошлом году в этот день на сайте действовали скидки до 20%.

Марка Mango также присоединилась к акции и намерена предложить своим клиентам одежду и аксессуары на 30% дешевле обычного.

В спортивном магазине Sport Zone в прошлом году некоторые товары продавались со скидками до 50%. Точные планы на этот год пока не публиковались.

В течение всей недели с 20 по 25 ноября шведский гигант IKEA снизит цены на широкий ассортимент товаров, обеспечив покупателям скидки в размере до 50%, а в для продукции, не относящейся к категориям мебели или декора, эта цифра может достигать 60%. В Leroy Merlin особые предложения будут действовать с 17 по 26 ноября во всех секциях, однако пока не уточняется ни размер скидок, ни товары, на которые они будут распространяться.