Цены в испанских отелях в июне выросли почти по всей стране

Стоимость проживания в отелях в июне выросла практически во всех автономных сообществах Испании, сообщают информационные агентства страны со ссылкой на доклад Национального института статистики (INE). Особенно заметной эта тенденция оказалась в Мадриде (+16,3%), на Балеарах (+12,5%) и в Каталонии (+9,3%). Кроме того, в первый месяц лета заметно выросло число ночей, проведенных постояльцами в гостиницах страны. Занятыми в июне оказались 66,5% предложенных мест, что на 5,2% больше, чем годом ранее. Индекс гостиничных цен (IPH), в свою очередь, в июне составил 9%, что на 1,8% больше, чем месяцем ранее, и на 3,5% больше, чем в июне 2016-го.

Таким образом, стоимость проживания в отелях выросла в регионах с наибольшей степенью их загруженности. Исключением стал Мадрид, где цены повысились на 16,3%, в то время как загруженность несколько снизилась и составила 64,5%.

Лидерами по общему числу принятых туристов остались Балеарские и Канарские острова с показателями в 84,9% и 77,8% соответственно. Количество проведенных в отелях ночей, в свою очередь, выросло на 6,2% по сравнению с прошлым годом и достигло отметки в 36,5 миллионов. В особенности эта тенденция заметна в выходные дни, когда уровень загруженности вырастает на 3,8%. В соответствии с данным разделом статистики, Балеары также являются любимым направлением путешественников, не являющихся резидентами региона – на их долю приходится 33,9% от общего количества проведенных в гостиницах ночей. За ними следуют Каталония (19,2%) и Канарские острова (19%).

Что касается испанцев, то они предпочитают путешествовать по материковой части страны. Среди них наибольшей популярностью пользуются Андалусия (20%), Каталония (16,1%), Валенсия (14,4%) и Мадрид (8,2%).