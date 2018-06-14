Цены на отели в Испании выросли на 5,6%

Стоимость проживания в отелях Испании в первом квартале 2018 года выросла на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным портала о корпоративных путешествиях HRS, в начале года номер в испанском отеле в среднем обходился в 94 евро за ночь, в то время как в прошлом году стоимость составляла 89 евро.

В докладе сообщается, что больше всего, на 19,7%, цены выросли в Гранаде, где средний показатель находится на уровне 85 евро. На 8%, до 67 евро, подорожали отели в Малаге. В Севилье и Мадриде цены выросли на 6%, до 87 и 106 евро, соответственно. Также рост наблюдался в Валенсии (5,9%), Бильбао (5,7%) и Памплоне (5,4%).

В Барселоне отели, наоборот, подешевели на 1%. Средняя стоимость проживания в каталонской столице составила 110 евро за ночь. Одно из самых значительных падений зафиксировано в Эль-Аренале на острове Майорка - на 6%, до 48 евро.