Центр искусств королевы Софии в Мадриде вошел в топ-10 самых посещаемых музеев мира

Столичный Центр искусств королевы Софии вошел в первую десятку самых посещаемых музеев мира 2016 года с результатом в 3,6 миллиона гостей. Таковы данные исследования компании AECOM. Эта цифра оказалась на 12% выше показателей, зафиксированных годом ранее. Подобный рост позволил центру подняться в рейтинге на две строчки. В свою очередь, музей Прадо занял 11 место в списке с результатом в 3 миллиона посетителей.

Несмотря на то, что на глобальном уровне в прошлом году в музеях наблюдался заметный рост числа гостей, в Европе особых изменений не произошло. Более того, в Лувре, который удерживает первенство на континенте, число посетителей сократилось на 14% и составило 7,4 миллиона человека. Произошло это из-за отсутствия крупных выставок и опасений в связи с возможными терактами. Аналогичные тенденции наблюдались и в Британском музее, число гостей которого снизилось на 5,9% и составило 6,4 миллиона человек. Через выставочные центры Ватикана прошло 6 миллионов человек, что на 1,1% больше, чем годом ранее.

Исключением стала Государственная Третьяковская галерея, которой удалось в два раза увеличить число посетителей по сравнению с 2015 годом. На ее результатах положительно сказались консолидация туризма в Москве, а также успех выставок "Иван Айвазовский. К 200-летию со дня рождения" и "От Елизаветы до Виктории".

Наименее посещаемыми в прошлом году оказались Флоренция, которая представлена в рейтинге только галереей Уффици, и Польша. Несмотря на рост числа посетителей в музее Аушвиц-Биркенау на 19%, последняя не может составить конкуренцию крупным европейским городам.

В свою очередь, лидерами в глобальном рейтинге по версии AECOM стали Национальный музей Китая, Национальный музей воздухоплавания и астронавтики в Вашингтоне и парижский Лувр.