Цена билета – главный недостаток AVE

Национальная комиссия по рынкам и конкуренции провела опрос среди пассажиров испанской железной дороги. По его итогам цены на билеты AVE получили от клиентов среднюю оценку 2,3 из 5 возможных, что оказалось худшим результатом среди всех характеристик. Несмотря на столь низкий показатель в этой категории, AVE всё равно является самым востребованным железнодорожным транспортом в Испании, получившим в совокупности самую высокую оценку среди всех услуг компании Renfe: 3,9 из 5.

Пассажиры особо ценят поезда AVE за пунктуальность и время в пути. По этим пунктам высокоскоростная линия получила оценку «отлично» - 4,8 из 5. Высокие оценки (больше 4) клиенты также поставили чистоте в поездах, частоте рейсов, доступности для лиц с ограниченными возможностями.

Что касается других линий Renfe, поезда дальнего следования (Altaria и Alvia) получили общую оценку 3,3 из 5, пригородные Cercanías – 3,1 из 5. Меньше всего пассажиры довольны региональными линиями, которые получили оценку 2,9 из 5.