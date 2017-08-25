Буньоль готовится к традиционному празднику Томатина

В городе Буньоль в Валенсии завершается подготовка к традиционному празднику Томатина, который состоится в следующую среду, 30 августа. Как сообщают информационные агентства Испании, в этом году в нем примут участие 22 000 человек, которые запустят друг в друга 160 тонн помидоров.

Особое внимание будет уделено безопасности гостей. Как рассказал советник по вопросам организации праздника Рафаэль Перес, в дни его проведения будет приведен в действие особый протокол, а число агентов, следящего за его исполнением, увеличат на 6% по сравнению с прошлым годом – до 740 человек. Среди них будут полицейские, спасатели, пожарные, врачи, сотрудники службы гражданской защиты и волонтеры. В связи с недавними терактами в Барселоне и Камбрильсе Гражданская гвардия и местная полиция пересматривают организацию нарядов, которые будут следить за порядком во время праздника.

По словам Переса, большинство входных билетов на сегодняшний день уже раскуплено. В продаже осталось только 250 индивидуальных билетов. Еще 5 000 контрамарок зарезервировано для местных жителей.

Несмотря на то, что Томатина давно стала событием международного масштаба, в этом году организаторы отмечают рост числа гостей из Испании по сравнению с предыдущими годами. Неизменными остались главные атрибуты праздника – шесть грузовиков и фургон со 160 тоннами помидоров, которые проедут по центру города. В ближайшие дни в Буньоле планируют принять более 250 частных автобусов. Кроме того, муниципальная транспортная служба в два раза увеличила частоту рейсов из Валенсии.

Перес также напомнил, что в этом году в рамках праздника во второй раз будет проведена кампания по борьбе с насилием. В ее рамках разработан специальный протокол оперативного реагирования в ситуациях сексуального преследования. «Буньоль хочет внести свою лепту в борьбу с данным явлением и использовать активное освещение Томатины в прессе для влияния на эту социальную проблему», - заключил советник.