Британскую туристку возмутило присутствие испанцев в Бенидорме

81-летняя британка долго откладывала с пенсии на отдых в Бенидорме (Аликанте), но осталась им недовольна из-за чрезмерного числа испанцев.

Фреда Джексон решила провести две недели на средиземноморском курорте, чтобы сменить британский климат на более тёплый. Своим негативным опытом пожилая британка поделилась с местным изданием Lancashire Telegraph.

По словам женщины, испытывающей затруднения при передвижении, в отеле её постоянно окружали испанцы, которые запомнились ей своей невоспитанностью. Британка приводит в пример случай, когда один испанец едва не сбил её с ног и ушёл, даже не извинившись. Женщине также не понравилось, что развлечения в отеле были ориентированы на местных. В интервью изданию она задалась риторическим вопросом: «Почему испанцы не могут поехать в отпуск в другое место?»

Британка обратилась в турагентство Thomas Cook, у которого она купила путёвку, с требованием вернуть деньги или оплатить взамен другой тур. Она рассказала, что неудачная поездка ей обошлась в 1270 евро.

Также женщина пожаловалась на организацию, отметив, что турагентство не проинформировало заблаговременно о переносе дат поездки, и на размещение, поскольку несмотря на её физическое состояние, её поселили в отель на возвышенности.

В турагентстве принесли клиентке извинения за неудобства и пообещали разобраться в ситуации.