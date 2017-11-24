Британский сэндвич с паэльей вызвал негодование у испанцев

Ещё в 2010 году британцы решили поэкспериментировать со вкусами и начали готовить сэндвичи с начинками из традиционных блюд разных стран. Среди них были сэндвичи с французскими блинчиками, итальянской лазаньей, а также испанской паэльей. Результаты эксперимента вылились в продажу ограниченной серии самых разнообразных бутербродов в крупной сети британских супермаркетов Tesco.

Несколько недель назад испанские пользователи социальных сетей вновь обратили внимание на экстравагантные блюда и с присущей им тягой к чистоте традиций, призвали наказать производителей по всей строгости. Между ломтиками хлеба авторы рецепта поместили максимальное количество ингредиентов паэльи, включая рис, курятину, и колбасу.