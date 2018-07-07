Бортпроводники Ryanair устраивают забастовку

О проведении забастовки было объявлено по завершении встречи в Брюсселе представителей профсоюзов USO и Sitcpla (Испания), SNVPAC (Португалия), UIL (Италия) и CNE (Бельгия).

Как сообщают в организации USO, бортпроводники Ryanair крайне недовольны условиями труда. 75% штата работает по временным контрактам, которые регулируются ирландским законодательством. У бортпроводников нет фиксированного оклада, и они получают деньги исключительно за часы, проведённые в воздухе.

По словам представителей профсоюзов, попытки провести переговоры с лоукостером предпринимались в декабре прошлого года, однако Ryanair «неоднократно демонстрировал нежелание договариваться, стремясь в одностороннем порядке установить для всех работников одинаковые правила по ирландским законам».

В Испании приостановить работу могут порядка 1800 сотрудников. В четырёх странах общее количество бастующих может достигнуть 4 тысяч.

У авиаперевозчика 13 баз на территории Испании: в Сантьяго-де-Компостела, Мадриде, Барселоне, Жироне, Валенсии, Аликанте, Малаге, Севилье, на Майорке, Ибице, Лансароте, Гран-Канарии и Тенерифе.

USO и Sitcpla сообщили, что собираются прибегнуть к арбитражу, чтобы предотвратить забастовки и разрешить конфликт. В то же время, профсоюзы отмечают, что если представители компании не появятся на заседании, или если соглашение не будет достигнуто, забастовки отменять не станут.