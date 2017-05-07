Бороться с ложными жалобами на пищевые отравления в отелях Испании будут частные детективы

Крупная туристическая компания Jet2holidays наняла команду частных детективов, которым предстоит идентифицировать мошенничество с ложными отравлениями в испанских отелях системы "все включено". Как сообщает The Olive Press, соответствующее решение было принято в связи с тем, что размер суммы, которую гостиницы были вынуждены выплатить в качестве компенсации фальшивым "пострадавшим", за последний год выросла на 700%. По всей видимости, недобросовестные адвокаты побуждают британских туристов к подаче ложных жалоб на пищевое отравление с целью получения выплат.

Частные детективы будут работать на Майорке, побережье Коста-дель-Соль и на Тенерифе. По итогам операции будет подготовлено досье, однако неизвестно, будут ли преданы огласке названия мошеннических фирм. "Детективы попытаются идентифицировать тех, кто делает бизнес на подобной форме обмана", - рассказал источник изданию The Mirror. "Эти компании поощряют мошенничество, раздают буклеты и используют социальные сети для того, чтобы рассказать туристам о возможности покрытия расходов на их отдых путем простого заполнения формуляра. Отдыхающие не понимают, что их действия противозаконны и что в случае поимки им грозит ответственность", - отметил все тот же источник.

По его словам, испанская сторона восприняла эту историю крайне серьезно и четко дала понять, что в случае отсутствия мер по предотвращению подобных практик она запретит британцам отдых в некоторых отелях системы "все включено".

Жалобы британских туристов на недомогания обходятся сектору в 59 миллионов евро в год. По всей Испании отельеры призывают объявить их персонами нон грата в гостиницах вышеупомянутой категории.