Больше всего машин в Испании арендуют в аэропортах

84% пользователей берут автомобили на прокат для путешествия по Испании. Самые популярные пункты проката – аэропорты Мадрида, Менорки, Пальмы и Барселоны, а также центральный столичный вокзал Atocha.

По данным порталов Rastreator и Rentalcars, за первое полугодие 2018 года количество бронирований автомобилей выросло на 38,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена же упала на 16%.

Выяснилось также, что место получения автомобиля больше всего влияет на стоимость проката. Взять автомобиль в аренду в центре города в среднем обходится на 110% дороже, чем в аэропорту. Такой вывод аналитики сделали на основе данных по бронированию в 20 крупных испанских городах и аэропортах из расчёта на 8-дневную поездку на самом бюджетном автомобиле класса А.

Самая большая разница между аэропортом и центром города зафиксирована на Ибице (349%), где взяв машину в аэропорту можно сэкономить почти 140 евро. Также заметная разница наблюдается в Валенсии (289%), Аликанте (264%), Барселоне (222%) и на Менорке (205%). В Мадриде арендовать автомобиль в аэропорту дешевле на 171%.