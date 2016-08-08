Больше половины испанцев готовы посетить нудистский пляж

Более половины испанцев (62%) готовы этим летом посетить нудистский пляж. В этом респонденты признались в рамках опроса, проведенного сервисом Lastminute. По данным поисковика, число запросов, связанных с подобными пляжами, с января выросло на 52% по всей Европе. Испанцы при этом оказались в числе самых раскованных наций.

Каждый третий турист (34%) рассматривал возможность выбора нудистского направления для проведения летнего отпуска. 58% опрошенных заверили, что не испытали бы неловкости, загорая без купальника на пляже, у бассейна или даже на балконе отеля. Кроме того, 29% респондентов отметили, что по крайней мере один раз в жизни посетили нудистский пляж. Подобные показатели обеспечили испанцам звание одних из самых раскованных европейцев. Они опередили французов, немцев, итальянцев и британцев. Только 11% опрошенных жителей страны подтвердили, что никогда не посетили бы нудистский пляж и не стали загорать обнаженными.

Что касается разделения по половому признаку, то мужчины несколько более расположены к подобному отдыху, чем женщины: 65% испанцев не видят проблемы в том, чтобы загорать в голом виде, а еще 39% выбрали бы нудистское направление для отпуска, в то время как среди испанок эти показатели составляют 51% и 29% соответственно. Среди возрастных категорий наиболее смелыми оказались представители группы от 35 до 44 лет: 45% из них готовы обнажаться под солнцем и отдыхать среди нудистов.

Среди основных причин для нудизма жители страны называют получение ровного загара (52%), ощущение связи с природой (39%) и выход из зоны комфорта (25%). Они также признали, что готовы заниматься спортом без одежды: 56% могли бы сыграть в подобном виде в волейбол, 34% - заняться серфингом, а 29% - сыграть в футбол.