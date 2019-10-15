Больше 100 рейсов отменено в аэропорту Барселоны из-за протестов

Акции протеста, которые проходят в Барселоне в связи с вынесением обвинительных приговоров каталонским политикам, привели к отмене 110 авиарейсов в понедельник. В основном это рейсы авиакомпании Vueling. Всего на этот день в аэропорту «Эль-Прат» было запланировано 1066 рейсов. Из них 707 были осуществлены без задержек.