Более трети испанцев отправятся в путешествие на Страстную неделю

34,7% испанцев не хотят проводить длинные пасхальные выходные дома. 27,5% собираются отправиться в путешествие по Испании, 5,4% - в другие страны Европы, а 1,9% выбирают дальние направления.

При этом в прошлом году в поездку на Страстную неделю выбрались 44% испанцев.

В среднем, по данным института Sondea, продолжительность поездки будет составлять 4,75 дней, а бюджет путешествия – около 376 евро на человека. Для сравнения: в прошлом году среднестатистический испанский турист потратил в этот период почти 470 евро.

Кроме того, в исследовании сообщается, что больше всего беспокоит жителей Испании во время отпуска. Более 68% опрошенных заявили, что они обеспокоены повышенным уровнем риска на дорогах и количеством аварий. 58% испанцев опасаются больших скоплений людей. 45% респондентов тревожат возможные кражи в домах во время их отсутствия.