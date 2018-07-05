Билеты в Парк Гуэль перестанут продавать в кассах

Начиная с 2019 года, в туристический сезон с апреля по октябрь входные билеты в Парк Гуэль в Барселоне не будут продавать в кассах. Их можно будет приобрести исключительно через Интернет и в автоматах, установленных на станциях метро Vallcarca и Lesseps.

Власти каталонской столицы не исключают, что такой формат сохранится и после окончания туристического сезона.

Инициатива была выдвинута в рамках стратегического плана развития парка, который был согласован в мэрии в конце прошлого года. Она направлена, в первую очередь, на то, чтобы покончить с очередями и скоплениями людей у входа в Парк Гуэль, куда с 2013 года пускают не более 800 посетителей в час.

Мэрия собирается вложить до 2022 года почти 25 млн евро в рамках программы развития. С момента введения плана в действие на эти цели уже было выделено порядка 5 млн.

Городские власти также объявили о том, что у всех входов в парк вводится идентификация по отпечаткам пальцев. Она предназначена для участников программы Gaudir Més, которая позволяет 111 тысячам человек посещать парк и другие памятники и музеи города бесплатно или со скидками.

В планах властей также увеличить число общественных, культурных и образовательных мероприятий, восстановить доступ к фонтану Sarva, отреставрировать фонтан Sant Salvador и улучшить состояние детских площадок и санузлов.