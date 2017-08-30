Билеты в Центр искусств королевы Софии подорожали до 10 евро

Новые цены вступят в силу с 5 сентября 2017 года. В стоимость включён осмотр коллекции музея и временных экспозиций, работающих в день визита. Как отмечают в центре, такое решение было принято в целях сбалансированного развития учреждения. В предыдущий раз цены поднимали четыре года назад, с 6 до 8 евро.

Помимо повышения платы за вход, также вводятся новые типы билетов, отличающиеся по стоимости и условиям. По задумке руководства музея, это позволит удовлетворить спрос разных категорий населения. Появится общий индивидуальный билет на два посещения по сниженной стоимости 15 евро, специальный билет для туристических агентов и визитов в составе группы с 9:00 до 10:00, а также сохранится возможность покупки электронных билетов.

Изменения не коснутся условий бесплатного посещения музея в праздничные дни, включая Международный день памятников и исторических мест (18 апреля), Международный день музеев (18 мая), Национальный день Испании (12 октября) и День испанской Конституции (6 декабря). Плату за вход в Центр искусств по-прежнему не нужно вносить и в определённые дни недели: в понедельник с 7 вечера, а также в то же время со среды по субботу. А в воскресенье попасть в музей бесплатно отныне можно будет с 13:30, а не с 15:00, как это было раньше.