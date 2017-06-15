Бенидорм, Тенерифе и Салоу – самые востребованные отпускные направления Испании

Бенидорм, Тенерифе и Салоу оказались самыми востребованными направлениями для путешествий этим летом, сообщают информагентства Испании со ссылкой на данные поисковика Trivago. Что касается иностранцев, то их фаворитами оказались Барселона, Майорка и Ибица.

В список лидирующих направлений также вошли Малага и Кадис, которые привлекают туристов своими богатой культурой и местоположением. В число двадцати самых востребованных среди испанских отдыхающих направлений также вошли Пеньискола, Майорка, Бенальмадена, Лансароте, Рокетас-де-Мар, Торремолинос, Фуэртевентура, Гран-Канария, Кониль-де-ла-Фронтера, Гандия, Мохакар, Ибица, Камбрильс, Малага, Кальпе, Чиклана-де-ла-Фронтера и Кадис.

Что касается уровня цен, то наиболее доступными среди вышеупомянутых курортов оказались Мохакар (105 евро), Гран-Канария (116), Гандия (122), Малага (123) и Тенерифе (126), а самыми дорогими – Ибица (255 евро), Бенальмадена (210), Майорка (184), Салоу (181) и Бенидорм (161 евро). В большинстве из них по сравнению с прошлым годом произошло повышение цен, которое стало наиболее выраженным в Кониле-де-ла-Фронтера (35%), Бенальмадене (32%) и Чиклане (29%). В Гандии и Мохакаре, напротив, наблюдается некоторое понижение – на 10% и 6% соответственно. В Рокетас-де-Мар тарифы остались неизменными.

В среднем отпуск испанских туристов длится 6 дней, и на размещение они около тратят 153 евро за ночь. Со значительным отрывом лидируют гости из Швейцарии, Норвегии и Австрии, которые тратят на проживание 207, 192 и 190 евро в сутки соответственно. Россияне, болгары и чехи оказались самыми скромными в своих затратах с показателями в 105, 112 и 119 евро соответственно.

Среди национальных направлений наибольший интерес у иностранцев вызывают острова и крупные Испании. Путешествия в страну в летний период наиболее популярны у британцев, ирландцев, немцев, итальянцев и французов: согласно исследованию составленных ими поисковых запросов, Барселона особо востребована среди британцев, итальянцев и французов, Салоу – среди ирландцев, а Майорка – среди немцев.