Бенидорм стал «Ибицей для пенсионеров»

В этом году предложение специальной туристической программы Института пожилых людей и социальных услуг (Imserso) включает 300 отелей по всей Испании, но именно Бенидорм является излюбленным местом отдыха среди участников программы. Турагенты называют этот курорт на побережье Коста-Бланка Ибицей для пенсионеров и отмечают, что на нём есть всё, что привлекает эту категорию туристов: магазины, пляжи, места для прогулок. В турагенствах отмечают, что путёвки по программе Imserso в Бенидорм раскупаются в считанные часы.

Среди других популярных направлений в рамках программы социального туризма для пожилых людей – Балеарские и Канарские острова. В турагентствах также отмечают, что Каталония не слишком пользуется спросом среди пенсионеров из других регионов из-за политической ситуации.