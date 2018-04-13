Бенидорм претендует на звание самого «безбарьерного» туристического направления

Thyssenkrupp Home Solutions проводит ежегодный конкурс среди городов, внедряющих концепцию безбарьерного туризма. Одним из претендентов на победу в этом году является Бенидорм (Аликанте).

Конкурс проводится уже в пятый раз. Претендентов предлагают пользователи социальных сетей, после чего Thyssenkrupp проверяет города на соответствие требованиям: наличие комплексного плана доступной среды, как минимум одного безбарьерного маршрута и отелей с соответствующим оснащением для людей с ограниченными возможностями.

По завершении проверки начинается второй этап состязания, который длится шесть месяцев. На официальном сайте инициативы проходит голосование, с помощью от каждой автономной области будет выбрано по одному городу-победителю. Эти города будут представлять свой регион в финале, который будет проходить с середины октября до середины ноября. Победителя также выберут путём голосования.

В предыдущие годы победителями конкурса становились Касерес, Луго, Авилес (Астурия) и Сориа.