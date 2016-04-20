Бенидорм обзаведется новыми пешеходными зонами

План по обеспечению городской мобильности Бенидорма включает семь конкретных шагов для улучшения передвижения по городу. Власти работали над ним в течение нескольких месяцев. Во-первых, появится больше пешеходных улиц. На прошлой неделе уже началось обустройство подобной зоны на улице Армада Эспаньола. Затем последуют и другие преобразования, согласованные с Университетом Аликанте, который провел исследование необходимых изменений в городе.

Окончательное утверждение документа должно состояться на голосовании Городского совета в понедельник, 25 апреля. Другие меры которые в нем обозначены, включают расширение и улучшение тротуаров, расширение сети велосипедных дорожек, улучшение существующей, расширение парка общественного транспорта, ограничение скорости на ряде улиц, а также приобретение экологически чистых транспортных средств.

Мэр Бенидорма Тони Перес уже представил План по обеспечению городской мобильности общественности. Он считает, что меры помогут усовершенствовать движение в городе на долгосрочную перспективу.