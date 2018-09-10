Баскский музей железной дороги пустил три исторических паровоза

Баскский музей железной дороги Euskotren и правительство региона в эти выходные предоставили посетителям возможность проехать на исторических поездах с паровой тягой. Паровозы отправляются из музея Аспейтии (Гипускоа) в 12:30 и 18:00 в субботу и в 12:30 в воскресенье. Конечная точка следования – Ласао.

В музее также напомнили время работы комплекса: со вторника по пятницу с 10:00 до 13:30 и с 15:00 до 18:30, по субботам с 10:30 до 14:00 и с 16:00 до 19:30 и по воскресеньям и праздничным дням с 10:30 до 14:00. В понедельник в музее выходной.

Euskotren располагает одной из лучших коллекций, посвящённых железной дороге, в Европе. Она включает локомотивы с паровым, дизельным, электрическим двигателем, а также разные типы вагонов. Кроме того, в музее выставлена униформа железнодорожников, использовавшаяся в разные периоды, начиная с конца 19 века, и собрана одна из лучших в мире коллекций железнодорожных часов.