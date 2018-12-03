Барселону скромно украсили к Рождеству

Барселона остаётся в стороне от ежегодного соперничества между городами Испании за самые пышные рождественские украшения. В то время как в Мадриде, Малаге или Виго установили роскошную иллюминацию, чтобы порадовать горожан и привлечь туристов, в каталонской столице из года в год горят скромные однообразные огни.

Местные жители сетуют на то, что на улицах устанавливают одни и те же украшения несколько лет подряд, у гирлянд заметны перегоревшие лампочки, в некоторых районах их просто перевешивают с места на место, а в других иллюминация и вовсе отсутствует.

Не все согласны с тем, чтобы за праздничное освещение отвечали коммерческие организации, как это происходит сейчас, и призывают муниципалитет взять на себя эту задачу.

В мэрии же защищают сложившуюся модель и заявляют, что делают ставку на сотрудничество государственного и частного сектора, предоставляя коммерсантам возможность самим сделать выбор. В то же время, муниципальные власти признают, что многие торговые точки не проявляют инициативности и пользуются тем, что за них вносят вклад коллеги.

Как поясняют в одной из ассоциаций, которая занимается освещением, мэрия покрывает 50% затрат на иллюминацию, но делает это постфактум и, к тому же, устанавливает определённые ограничения на рекламу и спонсорскую поддержку. Представители коммерческого сектора приводят в пример опыт других городов, где муниципальные власти проводят конкурс среди поставщиков на установку праздничного освещения и украшений к Рождеству. Также отмечается, что необходимо использовать новые технологии, которые позволяют сократить световое загрязнение и потребление электроэнергии.