Барселону и Ситжес свяжет паром

На этой неделе состоялся пробный рейс парома между Барселоной и Ситжесом, который в дальнейшем будет регулярно выполняться компанией BlueCat. Как сообщает La Vanguardia, в презентации проекта, прошедшей на борту судна, приняли участие журналисты и представители различных организаций.

Новый маршрут разработан специально для туристов и пассажиров круизных лайнеров. В ходе презентации было отмечено, что он призван стать очередной мерой, позволяющей "поделить туризм между Барселоной и Ситжесом".

"Мы не намерены конкурировать с поездами: этот рейс создан для тех, кто хочет совершить прогулку по Средиземному морю", - отметил глава отдела маркетинга BlueCat. Время в пути между двумя городами для поезда составляет 35 минут.

Руководители инициативы остались довольны результатом своей работы. "Мы работали над этим проектом с 2014 года. Это возможность, которая станет выигрышной для всех", - отмечают они.

Паром следует с достаточно высокой скоростью 35 узлов (68 км/ч), однако в пути возможны небольшие задержки из-за необходимости снижать ее при отправлении из порта или по прибытии в него. Власти Каталонии надеются, что рейс закрепит свои позиции как альтернативное предложение для каталонцев, желающих провести день в Ситжесе и сделать это более оригинальным способом.