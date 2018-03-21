Барселону и пригород Эсплугес-де-Льобрегат соединила велосипедная дорожка

В Барселоне построили новый участок велодорожки протяжённостью 890 метров, который соединяет столицу Каталонии с пригородом Эсплугес-де-Льобрегат.

Проект обошёлся властям Барселоны в 1,7 млн евро. Дорожка берёт начало в Парке Сервантеса в каталонской столице и заканчивается на проспекте Паисос-Каталанс в Эсплугес-де-Льобрегат.

Власти отмечают, что между двумя муниципалитетами существовали автомобильные дороги, но не хватало инфраструктуры, которая учитывала бы потребности пешеходов и велосипедистов.

По словам представителей администрации, запуск новой велодорожки позволяет повысить мобильность местного населения. В планах властей сделать Барселонскую агломерацию полностью доступной для велосипедистов. При этом отмечается, что использование велосипедов является шагом на пути к устойчивому развитию и повышению безопасности на дорогах.

В будущем велосипедную дорожку планируется продлить до улицы Лауреа Миро и Рейаль в Эсплугес-де-Льобрегат.