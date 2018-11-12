Барселонских карманников вытеснили из Раваля на Пасео-де-Грасиа

Мосос-д'Эскуадра запустили специальный план по борьбе с кражами на Пасео-де-Грасиа, площади Каталонии и бульваре Рамбла, где выросло присутствие карманников после того, как полиция вытеснила их из района Раваль.

На протяжении последних двух недель каталонская полиция проводит операцию в Сьютат-Велья, которая направлена на то, чтобы предотвратить повторное обустройство недавно ликвидированных наркопритонов. Присутствие полицейских в форме спугнуло карманных воров, и они вынуждены были искать новые места. По этой причине каталонская полиция направила на центральные улицы Барселоны больше агентов в гражданском, принадлежащих к подразделениям Fura и Guilles.

В первый же день операции были установлены личности 42 карманных воров. Большинство из них неоднократно привлекались к ответственности за кражи и хорошо известны сотрудникам полиции, но чаще всего их отпускают из-за отсутствия доказательств. Кроме того, преступникам хорошо известно, что присвоение имущества на сумму менее 400 евро считается мелкой кражей и они стараются не превышать этот лимит.

В этом году кражи в Барселоне выросли на 15%. Большинство из них (57%) происходит в магазинах и в транспорте, особенно в метро. Статистика указывает на то, что карманники возвращаются в каталонскую столицу после периода затишья, которое было обусловлено падением туризма и политической обстановкой. С начала года агенты Мосос-д'Эскуадра произвели 3,4 тысячи задержаний, связанных с кражами, что больше чем в прошлом году. При этом количество заявлений о кражах составило порядка 16,8 тысяч.