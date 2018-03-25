Барселона - на шестом месте мирового туристического рейтинга TripAdvisor

Портал о путешествиях TripAdvisor огласил список направлений, удостоенных премии Travellers Choice. Шестое место в мировом рейтинге заняла Барселона. По сравнению с результатами прошлого года столица Каталонии поднялась на одну строчку. В категории европейских направлений она расположилась на пятой позиции и стала лидером в национальном рейтинге.

Остров Майорка поднялся на четыре позиции и занял 9 место в Европе. Тенерифе разместился на 14 строчке в этой категории.

Победителем, как в Европе, так и в мире, по версии пользователей TripAdvisor, стал Париж. В тройку лучших также вошли Лондон и Рим.

В Испании в топ-10, помимо Барселоны, Майорки и Тенерифе, также вошли Гран-Канария, Фуэртевентура, Мадрид, Лансароте, Ибица, Севилья и Менорка.