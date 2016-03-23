Барселона – испанский город с самыми серьезными пробками на дорогах

Барселона стала городом с наибольшими проблемами с автомобильным траффиком. Водители в этом городе в среднем потратили в «пробках» на 28% больше времени, чем им требовалось для того, чтобы добраться из одной точки в другую. А те, кто попадал в утренний час пик - на 48% больше. Согласно отчету компании TomTom Traffic Index, которая ежегодно проводит подобные исследования, барселонские водители за прошлый год потеряли 109 часов.

На втором месте по перегруженности дорог в Испании стоит Пальма-де-Майорка с индексом заторов 27%, Лас-Пальмас - 25%, Хихон, Севилья и Мадрид – 23% в каждом. С другой стороны, трафик немного упал в таких городах, как Хихон и Ла Корунья.

Из самых перегруженных городов мира первым стал Мехико, в котором водители тратят на 59% больше времени на дорогу, а в утренний час пик – 97%. Они теряют 219 часов каждый год. Далее следуют Бангкок со средними 57%, Стамбул - 50%, Рио де Жанейро - 47% и Москва - 44%.

С другой стороны, исследование показало, что с 2008 по 2015 год количество «пробок» увеличилось во всем мире на 13%. В Северной Америке – на 17%, а в Европе только на 2%. При этом в Испании и Италии уровень перегрузки дорог снизился на 13% за этот период. "Эти цифры могут зависеть от экономической ситуации. Последнее десятилетие было трудным для Европы, и для Испании в частности. В последний год наметилось относительное восстановление. Большее количество транспортных средств на дорогах может быть связано с улучшением благосостояния людей», - говорит генеральный директор компании TomTom в Испании Анхель Севильяно.