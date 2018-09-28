Барселона имеет хорошую репутацию в Интернете

Индекс онлайн-репутации Барселоны в 2018 году составил 8,42 из 10. При подсчёте индекса iRON были проанализированы более 4 млн публикаций на главных интернет-платформах.

Как сообщили в мэрии Барселоны, анализ включал более 15 тысяч туристических ресурсов, распределённых по трём категориям: достопримечательности, проживание и рестораны. Они получили совокупную оценку 8,91, 8,24 и 8,13, соответственно.

В Организации по туризму Барселоны, которая представила доклад об онлайн-репутации каталонской столицы, отмечается, что среди отзывов о достопримечательностях выделяются культурные объекты, на которые приходится 67% упоминаний, а их общая оценка составляет 8,92. Лидер в этой категории – собор Саграда-Фамилия, который получил 150 тысяч отзывов и оценку 9,37. В мэрии также подчёркивают особый вклад наследия модернизма в образ Барселоны. Так, Парк Гуэль получил оценку 8,62, дом Каса-Бальо – 9,26, Дворец каталонской музыки – 9,41.

Также высокой оценки были удостоены музеи: Музей истории Каталонии (8,98), Cosmocaixa (9,22), Национальный художественный музей Каталонии (9,13).

Помимо архитектурных и культурных достопримечательностей в Барселоне ценятся городские пространства, такие как Готический квартал, квартал Борн, район Сьютат-Велья, а также гора Монжуик.

Муниципальные власти добавили, что анализ big data позволил получить больше информации о предпочтениях туристов, в зависимости от страны происхождения. Русские и китайцы, например, демонстрируют высокую степень удовлетворённости по всем категориям, в то время как испанцы в меньшей степени ценят рестораны, а путешественникам из скандинавских стран свойственно давать более низкую оценку достопримечательностям.