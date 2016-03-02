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          Новости Испании » Новости » Туризм » Барселона и Мадрид вошли в список 17 самых небезопасных городов Европы

          Барселона и Мадрид вошли в список 17 самых небезопасных городов Европы

          00:24 02.03.2016

          Крупнейшие города Испании занимают достойные позиции в мировом рейтинге лучших мест для жизни, составленном консалтинговой компанией Mercer. Так, Мадриду досталась 52 строчка, а Барселоне – 39 из 230. Впрочем, в сфере личной безопасности обеим испанским столицам похвастаться нечем: здесь они демонстрируют скромные результаты, обусловленные внутренней нестабильностью, высоким уровнем преступности, отношениями с другими странами и вопросами применения законов на практике. Сюда же относятся такие факторы, как экономические колебания, политическая напряженность и уровень безработицы.

          Как сообщает Business Insider, по данному параметру Барселона и Мадрид вошли в список 17 самых небезопасных городов Европы, который возглавляют Киев (первое место), Белград, Афины, София и Будапешт. Мадрид занял шестое место (84 в глобальном рейтинге личной безопасности), опередив Рим, Ригу, Загреб, Бухарест, Лондон, Париж, Варшаву и Таллин. Барселона поделила 15 строчку с Белфастом и заняла 64 место в глобальном рейтинге.

          Причиной столь сомнительных достижений эксперты Mercer считают не столько недостаточный уровень личной безопасности, сколько общественные волнения, вызванные постоянными манифестациями последних лет, прошедшими в Мадриде и Барселоне.

          Зарубежные источники также отмечают наличие проблем с карманниками и другими видами ограблений, которые обеспечили Испании дурную славу в столицах других стран. Так, в 2012 году Госдеп США опубликовал сообщение, в котором предупреждал своих соотечественников о необходимости соблюдать осторожность и следить за своими кошельками в связи с угрозой нападений. С аналогичным заявлением выступал и британский МИД, рассказавший о техниках, которые злоумышленники используют для отвлечения внимания. "Грабители работают в группах по 2-3 человека и нацелены в основном на деньги и паспорта. Не носите все ценные вещи вместе и храните в безопасном месте копии документов",  - предостерегали британские власти.

          Они также отметили, что в некоторых туристических центрах "преступники переодеваются в агентов полиции и могут потребовать, чтобы туристы достали кошелек и показали им свои идентификационные документы". Кроме того, МИД предупредил и об опасности нападений, в том числе сексуального характера. "Они происходят нечасто, но происходят", - отметили представители министерства.

          Подобные предупреждения в Сети – не редкость: так, сайт travelinginspain.com сообщает о необходимости проявлять осторожность при входе в полный вагон метро, а также при общении с уличными торговцами или чистильщиками обуви. Авторы портала worldnomads.com, в свою очередь, называют мелкие грабежи одной из основных проблем Барселоны, "мировой столицы карманников". "Один из наиболее популярных методов заключается в том, что к потенциальной жертве подходят две женщины и предлагают ей цветок. Брать его не стоит – это просто повод, чтобы подобраться к вашим карманам", предостерегают они.

          "Еще один классический прием – облить кого-нибудь краской или молоком. После этого к нему приближается прохожий и предлагает помощь, а затем грабит, пользуясь случаем. Осторожными стоит быть и с теми, кто проводит уличные опросы: один из них сует вам в лицо лист бумаги, а в это время его подельник похищает ваши вещи. У этого трюка есть множество вариаций – к вам могут обратиться с просьбой показать дорогу на карте или предложить бесплатные входные билеты в ночной клуб", - пишут авторы сайта.

          В последнее время встречается и еще один необычный метод: за стол к туристам подсаживается группа хорошо одетых молодых людей, которые ведут себя шумно, но ничего не заказывают. Когда они уходят, у путешественников исчезают личные вещи.

          Подобные предупреждения встречаются и в таких изданиях, как Newsweek или USA Today. "По степени своей известности высокий уровень преступности в Барселоне может сравняться с работами Гауди", - считают репортеры последнего. Они советуют путешественникам "одеваться так же, как местные жители, чтобы не быть похожими на туристов", и не носить шорты и мини-юбки.

          Темы: Туризм  Мадрид  Барселона В мире

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