Барселона – третья в Европе по расходам иностранных туристов

Барселона оказалась одним из трёх европейских городов, где иностранные туристы тратят больше всего денег.

Всемирный совет по туризму и путешествиям представил в рамках выставки-ярмарки World Travel Market, которая проходит на этой неделе в Лондоне, доклад по расходам иностранных туристов в различных городах Европы. По данным организации, в 2016 году путешественники из-за рубежа оставили в Барселоне 13,6 миллиардов евро. По этому показателю столица Каталонии уступает лишь Лондону (18,9 млрд) и Стамбулу (17,5 млрд). На четвёртом месте – Амстердам (11,8 миллиардов), на пятом – Париж (10,4 млрд).

В Мадриде, по подсчётам организации, иностранцы потратили 6,1 миллиардов евро. Таким образом, испанская столица заняла 13 место вслед за Римом, Дублином, Мюнхеном и Берлином.