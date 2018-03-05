Barceló открывает первый музыкальный отель в Мадриде

Сеть отелей Barceló в сотрудничестве с KISS Media открывает новый тематический пятизвёздочный отель Barceló Imagine, наполненный музыкальной атмосферой.

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Этажи гостиницы оформлены в соответствии с разными музыкальными жанрами. По задумке создателей, постояльцы смогут получить уникальный опыт, вдохновлённый музыкой.

Отель включает 156 номеров. Он располагается рядом с железнодорожной станцией Chamartín в Мадриде.

Музыка, представленная в отеле, охватывает множество жанров, которые превратили Мадрид в одну из европейских музыкальных столиц: от классической рок- и поп-музыки, до фламенко и мелодий «мадридских тусовок».

Заведения на территории отеля также соответствуют музыкальной тематике. Бар Studio 32 в лобби отеля отдаёт дань стилю диско, а на крыше здания расположилась терраса Sky Lounge, где будут проводиться ночные вечеринки и особые мероприятия с живой музыкой и известными диджеями.