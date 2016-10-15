Бар с лучшим в мире дизайном находится в Барселоне

Престижная международная премия “Дизайн ресторанов и баров” (Restaurant & Bar Design Awards) в этом году досталась бару Blue Wave в Барселоне и ресторану German Gymnasium в Лондоне.

Работа специалистов из El Equipo Creativo, которые работали над оформлением Blue Wave, признана лучшим дизайном для бара в 2016 году.

Впрочем, попасть в это заведение непросто. Бар является частью закрытого клуба One Ocean Club de Marina Port Vell, и в него пускают только членов клуба. Находится он в порту Барселоны.