Азиатские шершни-убийцы пчёл наводнили север Испании

Кантабрия и другие северные регионы Испании страдают от нашествия шершней, принадлежащих к виду Vespa velutina. Эти насекомые азиатского происхождения характеризуются тем, что питаются медоносными пчёлами.

Ассоциации пчеловодов Кантабрии обеспокоены ситуацией, поскольку присутствие вида наносит значительный ущерб отрасли. По данным производителей мёда, только за весну в ловушки, установленные организацией, попало более 29 тысяч маток Vespa velutina. К ним нужно добавить ос, пойманных населением, муниципальными службами и компаниями по борьбе с вредителями.

Впервые присутствие инвазивного вида в Европе было зафиксировано во Франции в 2005 году. Vespa velutina быстро распространились по стране, а в 2010 году первые гнёзда были обнаружены в Гипускоа и Наварре, а позже - в Каталонии. Исследователи подсчитали, что ежегодно ареал обитания шершней увеличивается на 50 км.