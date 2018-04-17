Авторы Lonely Planet включили сальморехо в мировой список «обязательных» блюд

Родственник гаспачо получил признание всемирно известного издания о путешествиях. Авторы Lonely Planet включили сальморехо в список самых интересных блюд мира, которые обязательно стоит попробовать.

В состав этого супа-пюре родом из Кордовы входят помидоры, хлеб, масло и чеснок. Блюдо подаётся холодным с «топпингом» из ветчины и мелко порубленных вареных яиц.

Несмотря на сходство с гаспачо, сальморехо отличается розовато-оранжевым цветом и более плотной кремовой консистенцией, благодаря присутствию в нём хлеба.