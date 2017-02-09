Авторский рецепт тортильи стал причиной очередного интернет-скандала

После того, как Джейми Оливер попал под шквал критики за добавление колбасы чорисо в паэлью, можно было предположить, что никто больше не осмелится экспериментировать с испанской кухней, однако неизвестный смельчак пошел еще дальше и замахнулся на святая святых местной кулинарии – тортилью. Многим испанцам даже добавление простого репчатого лука в нее кажется слишком серьезным отступлением от правил, поэтому неудивительно, что их реакцией на авторское видение одного из основополагающих блюд национальной гастрономии стало крайнее возмущение.