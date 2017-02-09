Авторский рецепт тортильи стал причиной очередного интернет-скандала

После того, как Джейми Оливер попал под шквал критики за добавление колбасы чорисо в паэлью, можно было предположить, что никто больше не осмелится экспериментировать с испанской кухней, однако неизвестный смельчак пошел еще дальше и замахнулся на святая святых местной кулинарии – тортилью. Многим испанцам даже добавление простого репчатого лука в нее кажется слишком серьезным отступлением от правил, поэтому неудивительно, что их реакцией на авторское видение одного из основополагающих блюд национальной гастрономии стало крайнее возмущение.
Очередной интернет-скандал разгорелся вокруг ролика «Как приготовить испанскую тортилью», опубликованного пользователем Twitter под ником @BuzzfeedTastyy. Помимо традиционных картофеля и яиц, его рецепт включал в себя чеснок, красный перец, лук и чорисо. Ролик моментально стал вирусным, а испанцы вполне недвусмысленно дали понять миру, что подобные изменения недопустимы.
Так, Управление туризма опубликовало видео с рецептом настоящей тортильи и комментарием: «.@buzzfeedtastyy, мы, пожалуй, будем придерживаться оригинального рецепта. Вы можете найти его здесь!»
В свою очередь, представители портала Buzzfeed заявили, что этот аккаунт никоим образом не связан ни с ними, ни с их кулинарным подразделением Tasty: «Если вы хотите следить за рецептами Tasty, то их можно найти в официальном аккаунте @tasty. О других мы ничего не знаем». Кроме того, журналисты добавили, что прекрасно знают, как выглядит настоящая испанская тортилья: «Мы хорошо ее готовим, честное слово».Темы: Туризм