Автобусы на Майорке обяжут раздавать WiFi

Автобусы в Пальме теперь должны в обязательном порядке быть оснащены доступом к беспроводному интернету и USB-портами для зарядки мобильных устройств. Правила будут распространяться на 95 новых автобусов, контракт на покупку которых подписала транспортная компания столицы Майорки.

Кроме того, новые транспортные средства будут использовать природный газ вместо бензина, и позволят вместить на 35% больше пассажиров. Предполагается, что переход на газ позволит снизить на 81% выброс токсичных частиц, на 92% - оксидов азота и на 63% - неметановых органических газов.