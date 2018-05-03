Авиакомпания Vueling отменяет 222 рейса 3-4 мая

Как сообщается на сайте авиакомпании, в четверг отменяется 115 рейсов, в пятницу – 106 рейсов. Больше всего от забастовки пострадали пассажиры базового аэропорта Vueling – Барселона-Эль-Прат, откуда авиакомпания совершает наибольшее число вылетов.

Авиалиния принесла извинения пассажирам и сообщила о возможности поменять билеты на рейсы, подлежащие отмене. По оценкам Vueling, забастовка не коснётся 86% клиентов. Остальным пассажирам предлагаются альтернативные рейсы с отклонением не более суток по отношению к запланированному времени вылета 3-4 мая.

Sepla объявила забастовку несколько недель назад в знак протеста против нарушения положений трудовых договоров со стороны авиакомпании. По этой же причине 25-26 апреля Vueling отменила 246 рейсов.

Пилоты требуют повышения заработной платы на международных рейсах по меньшей мере на 30%.

Министерство развития Испании установило минимальный уровень предоставления услуг на время забастовки. Гарантируются 100% рейсов Vueling на канарском и балеарском направлении, более половины внутренних рейсов на Пиренейском полуострове, в тех случаях когда альтернативные средства передвижения предполагают поездку продолжительностью более 5 часов, и 30% - на остальных внутренних рейсах.