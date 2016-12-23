Авиакомпания Iberia подготовила для пассажиров рождественские сюрпризы

По случаю наступающих праздников авиакомпания Iberia приготовила для своих пассажиров традиционные рождественские сладости, сообщают информационные агентства Испании. Так, 24, 25 и 31 декабря, а также 1 января на борту самолетов перевозчика клиентов угостят турроном из провинции Аликанте, желтками святой Терезы и марципаном. Кроме того, 31 декабря пассажирам рейсов дальнего следования, возвращающихся в Испанию, предложат шампанское и традиционные 12 виноградин, которые местная традиция предписывает съесть в новогоднюю ночь.

Помимо этого, рождественскими узорами были украшены подголовники кресел, а также косметички в бизнес-классе и некоторые элементы оформления обедов и завтраков эконом-класса на рейсах дальнего следования. Самым маленьким пассажирам выдадут специальные бланки для писем волхвам, которые, по легенде, приносят подарки в ночь на 6 января.

Пассажирам, путешествующим 22 и 23 декабря, Iberia подарит оригинальную деревянную коробочку. Для клиентов бизнес-класса на европейских направлениях было разработано особое рождественское меню, которое включает в себя каплуна под медово-розмариновым соусом, фаршированного фуа-гра и изюмом, и марципановый кекс. Пассажиров рейсов дальнего следования ждут копченый лосось с трюфелями, филе молодого бычка под соусом из красного вина и тархуна, филе ската с цитрусовым соусом и поджаренные в масле овощи, а также мороженое из туррона с печеньем.

Кроме того, 5 января клиентов угостят традиционными праздничными калачами, в которые будут спрятаны два подарка в виде 50 000 и 10 000 бонусных миль Avios, которые позволят своим обладателям слетать в компании сопровождающего в любое европейское или американское направление Iberia.