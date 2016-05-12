Авиакомпания Air Europa ввела тариф «лайт» – без багажа

Авиакомпания Air Europa запустила новые тарифы, не включающие в себя провоз багажа и предназначенные для пассажиров эконом-класса на национальных и европейских направлениях. Подобным образом перевозчик стремится адаптировать свое предложение к реальным потребностям клиентов и предоставить им возможность выбрать самый оптимальный вариант для перелета.

Новые тарифы LITE уже доступны. В том случае, если обладатели билетов категории LITE решат взять с собой чемодан и сдать его в багаж, эта опция обойдется им всего в 15 евро при заблаговременном оформлении и в 30 евро при оплате в день полета в аэропорту.

За последнее время компания Air Europa внедрила ряд важных новшеств, призванных сделать полеты более приятными. Так, на борту появилось беспроводное Wi-Fi-подключение к Интернету, а также новое меню. Помимо этого, перевозчик запустил новую программу лояльности Air Europa SUMA, призванную вознаградить пассажиров за их доверие к компании.