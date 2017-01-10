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          Новости Испании » Новости » Туризм » Авиабилеты на остров Гран-Канария подешевели почти на треть

          Авиабилеты на остров Гран-Канария подешевели почти на треть

          19:08 10.01.2017

          Три первых места среди направлений, где в 2017 году ожидается наиболее выраженное снижение цен, оказались болгарская София (-45%), испанский остров Гран-Канария (-30%) и столица Мальдивской Республики Мале (-43%). Об этом сообщают информационные агентства Испании со ссылкой на данные Skyscanner.

          При подготовке соответствующего исследования были изучены миллионы цен на перелеты за последние два года. Его результаты показали, что самое выраженное снижение произошло на национальных и европейских маршрутах, а также рейсах дальнего следования. Авторы доклада также отметили, что в этом году путешествия могут стать более доступными, чем в прошлые годы. 

          По их данным, 78% путешественников считают цены на авиабилеты одним из основных факторов при выборе отпускного направления. В Испании этим принципом руководствуются 37% туристов. 

          Анализ Skyscanner показал, что цены на билеты на европейских направлениях претерпели наиболее выраженное падение. Так, поездки в Ливерпуль и Тулузу подешевели на 38%, в Брюгге – на 33%, а в Копенгаген – на 32%. Что касается внутренних рейсов, то в наибольшей степени снизились тарифы на перелеты на вышеупомянутый остров Гран-Канария, а также в Виго (-26%), Овьедо (-22%), на Менорку (-21%) и на Тенерифе (-19%). На дальних маршрутах также произошло снижение цен: по сравнению с предыдущими годами поездка в Кабо-Верде обойдется примерно на 200 евро дешевле, в американский Феникс – на 305 евро, в Лас-Вегас – на 229 евро, а в Бейрут – на 118 евро. 

          Самыми дорогими билеты оказались в июле и августе, а самыми доступными – в январе: так, бронирование путешествия в Копенгаген в начале зимы может оказаться дешевле на 52%.  Аналогичная тенденция наблюдается в Ливерпуле, Брюгге, на Мальдивах, в Кабо-Верде, Лас-Вегасе и Виго. Что касается Канарских островов, то лучшим временем для их посещения может стать ноябрь: в этот момент цены снижаются на 41%.

          Темы: Туризм  Лас Пальмас де Гран Канария

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