Аренда лежака на пляжах Испании стоит в среднем 8 евро в день

Средняя цена аренды лежака на пляже в Испании, по данным сайта по продаже мебели и декора mimub, равна 8 евро в день. Портал утверждает, что больше половины испанцев - 54% - предпочитают приносить свой шезлонг.

Дороже всего снять лежак на Балеарских островах – 20 евро. Именно за эту сумму можно день наслаждаться солнцем на пляжах Ибицы. На Канарских островах дешевле всего – 3 евро. Аналогичный ценник в Больнуэво (Мурсия).

В основном в аренду предоставляются пластиковые шезлонги и лежаки – 80%, деревянных всего 20%. В 54% случаев к ним прилагается зонтик. Однако в остальных случаях это дополнительная услуга. В итоге почти половина испанцев за летний сезон тратит на лежаки около 500 евро.